 Ara vermek yok – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Ara vermek yok

    Ara vermek yok
    , UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Son maçta forma giyen oyuncular idmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve streching çalışmasının ardından 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçın ardından şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş bugün yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ara vermek yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.