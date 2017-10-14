Üstesinden geliriz
Usta sağ bek, ilk yarıdaki oyun nedeniyle kaybettiklerini söyledi; “Başakşehir maçıyla istenen seviyeye geliriz” dedi. Kaptan Ozi ise galibiyeti hak etmediklerini belirtip öz eleştiride bulundu: “Çok pas hatası yaptım. Takım halinde kötü oynadık”
MONACO'YU DÜŞÜNMELİYİZ
Kaptan Oğuzhan ise öz eleştiride bulunduğu açıklamasında "Çok pas hatası yaptım. Ortayı iyi kapattılar. Kötü oynadık, zaferi hak etmedik. Rakibi kutluyorum" ifadelerini kullandı. Ozi, 10 kişi kaldıktan sonra iyice zorlandıklarını sözlerine ekledi ve şöyle devam etti: "Bu seviyede eksik oynamak büyük dezavantaj. Artık salı günkü Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmalıyız."
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:31
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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Xavi geliyor!
Toplam 2
Yorum
AYDIN ERKAN61 SELAN TAKIM GERCEK TEN BEGENDIM TAM EKP OLUNURSA OZAMAN TASLAR OTURDU TECRUBELI BIR EKIBIMIZ ALISMA DONUMI
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