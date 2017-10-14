Usta sağ bek, ilk yarıdaki oyun nedeniyle kaybettiklerini söyledi; “Başakşehir maçıyla istenen seviyeye geliriz” dedi. Kaptan Ozi ise galibiyeti hak etmediklerini belirtip öz eleştiride bulundu: “Çok pas hatası yaptım. Takım halinde kötü oynadık”

Beşiktaş sağ beki Gökhan Gönül, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Mağlubiyeti ilk yarıdaki kötü oyuna bağlayan tecrübeli futbolcu, "Kendimle ilgili konuşmaya gerek yok. İlk devredeki oyunumuz nedeni ile yenildik. İkinci yarıdaki futbolumuzu ilk yarıda oynayamadık" diye konuştu. Gökhan, bu yenilginin şampiyonluk yolunda büyük bir engel oluşturmayacağını sözlerine ekleyip "Biz Beşiktaş'ız. Bu mağlubiyetin üstesinden geliriz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Puan farkı belki Galatasaray'ın kazanması ile açılabilir ama 3 puanlı sistemde bunun çok önemi yok. Her şey tersine dönebilir. Kaliteli oyunculardan kuruluyuz. Önemli olan bizim reaksiyon göstermemiz. Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Başakşehir sınavı ile istenen seviyeye ulaşırız" diyerek taraftarlara umut verdi.



MONACO'YU DÜŞÜNMELİYİZ

Kaptan Oğuzhan ise öz eleştiride bulunduğu açıklamasında "Çok pas hatası yaptım. Ortayı iyi kapattılar. Kötü oynadık, zaferi hak etmedik. Rakibi kutluyorum" ifadelerini kullandı. Ozi, 10 kişi kaldıktan sonra iyice zorlandıklarını sözlerine ekledi ve şöyle devam etti: "Bu seviyede eksik oynamak büyük dezavantaj. Artık salı günkü Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmalıyız."