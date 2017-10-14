Tempomuz düştü
Siyah-beyazlı hoca, “Tempolu ve hızlı bir şekilde oynamayınca rakip bunu iyi kullandı. Yorumlara saygılıyım. Şimdi konuşacak değil çalışacak zamana ihtiyacımız var” dedi
MONACO'YA HAZIRLANACAĞIZ
Güneş konuşmasını şöyle tamamladı: İkinci yarı on kişi kaldığımızda, daha etkili ataklar ve pozisyonlarımız vardı. Maçın başından itibaren te mposuz oynamanın zararlarını gördük. 45 dakikada etkili atağımız yoktu. Bugün kendi oyunumuzun altında oynayınca maalesef kaybettik. Bugün Gençlerbirliği maçı oynadık şimdi Monaco maçına hazırlanacağız. Yorumlara saygılıyım. Şimdi bizim konuşacak değil çalışacak zamana ihtiyacımız var.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:13
-
Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
-
Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
-
Xavi geliyor!
Toplam 2
Yorum
AYDIN ERKAN61 SELAN TAKIM GERCEK TEN BEGENDIM TAM EKP OLUNURSA OZAMAN TASLAR OTURDU TECRUBELI BIR EKIBIMIZ ALISMA DONUMI
Tempomuz düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.