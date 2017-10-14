 Tempomuz düştü – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Tempomuz düştü

    Siyah-beyazlı hoca, “Tempolu ve hızlı bir şekilde oynamayınca rakip bunu iyi kullandı. Yorumlara saygılıyım. Şimdi konuşacak değil çalışacak zamana ihtiyacımız var” dedi

    Beşiktaş Teknik Direktörü , Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün kazanmak için geldiğimiz bir karşılaşmadan kaybederek dönüyoruz" dedi. Güneş, "Bu bizim için üzüntü verici. Oyuna yavaş başladık ve tempolu, hızlı oynamayınca rakip bunu iyi kullandı. Yediğimiz ilk golde savunma anlayışıyla beraberliğe razıyken böyle bir gol atmaları onları biraz daha dirençli hale getirdi" diye konuştu.

    MONACO'YA HAZIRLANACAĞIZ
    Güneş konuşmasını şöyle tamamladı: İkinci yarı on kişi kaldığımızda, daha etkili ataklar ve pozisyonlarımız vardı. Maçın başından itibaren te mposuz oynamanın zararlarını gördük. 45 dakikada etkili atağımız yoktu. Bugün kendi oyunumuzun altında oynayınca maalesef kaybettik. Bugün Gençlerbirliği maçı oynadık şimdi Monaco maçına hazırlanacağız. Yorumlara saygılıyım. Şimdi bizim konuşacak değil çalışacak zamana ihtiyacımız var.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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