Oğuzhan: ''Galibiyeti hak etmedik''

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı sonrası Oğuzhan Özyakup, galibiyeti hak etmediklerini söyledi.

İşte Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları:



"Gençlerbirliği çok iyi kapandı. Biz ise o boşlukları bulmak için ağır davrandık. Çok pas hatası yaptık, yaptım. Ortayı tuttular. Biz kanatları zorlamadan ortayı zorladık. Pas hataları sonrası geride kötü yakalandık. Kötü oynadık, galibiyeti hak etmedik. Milli aradan sonra cuma oynadık. Salı bir daha maç yaptık. Kötü oynadık. Hiç hak etmediğimiz bir maç. Gençlerbirliği'ni kutluyorum. Belki 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha mücadele ettik. 1 oyuncu az oynamak bu seviyede biraz zor. Bu maçı unutup salı günü oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçına odaklanmamız gerekiyor."