Oğuzhan: ''Galibiyeti hak etmedik''
Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı sonrası Oğuzhan Özyakup, galibiyeti hak etmediklerini söyledi.
"Gençlerbirliği çok iyi kapandı. Biz ise o boşlukları bulmak için ağır davrandık. Çok pas hatası yaptık, yaptım. Ortayı tuttular. Biz kanatları zorlamadan ortayı zorladık. Pas hataları sonrası geride kötü yakalandık. Kötü oynadık, galibiyeti hak etmedik. Milli aradan sonra cuma oynadık. Salı bir daha maç yaptık. Kötü oynadık. Hiç hak etmediğimiz bir maç. Gençlerbirliği'ni kutluyorum. Belki 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha mücadele ettik. 1 oyuncu az oynamak bu seviyede biraz zor. Bu maçı unutup salı günü oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçına odaklanmamız gerekiyor."
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 08:45
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Galatasaray'dan 'Özgür Yankaya' tepkisi!
Toplam 15
Yorum
xx layını geçecez.hakemide...şampiyonuz bu sene.
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
Oğuzhan: ''Galibiyeti hak etmedik'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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