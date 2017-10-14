 N’Diaye tam zamanında – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    N’Diaye tam zamanında

    N’Diaye tam zamanında
    Maçın 80. dakikasında ilginç biran yaşandı. Sol kanatta kalesini terk eden Hopf'un uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Caner Erkin'in bekletmeden boş kaleye gönderdi. Beşiktaşlıların gol beklediği bu pozisyonda Ousmane N'Diaye kaleye giden topu son anda çizgi üzerinden kafayla uzaklaştırmayı başarıyor.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:34
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