Monaco’ya darbe: 3-2

Beşiktaş'ın salı günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Monaco Fransa Ligi'nde oynadığı maçta dün Lyon'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Lyon, Diaz ve Fekir'in golleriyle iki kez öne geçerken, konuk ekip bunlara Lopes ve Traore ile yanıt verdi. İlk yarısı 2-2'lik eşitlikle geçilen karşılaşmanın son dakikasında sahneye çıkan Fekir Monaco'yu yıkan isim oldu: 3-2