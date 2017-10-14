 Monaco’ya darbe: 3-2 – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Monaco’ya darbe: 3-2

    Monaco’ya darbe: 3-2
    Beşiktaş'ın salı günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Monaco Fransa Ligi'nde oynadığı maçta dün Lyon'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Lyon, Diaz ve Fekir'in golleriyle iki kez öne geçerken, konuk ekip bunlara Lopes ve Traore ile yanıt verdi. İlk yarısı 2-2'lik eşitlikle geçilen karşılaşmanın son dakikasında sahneye çıkan Fekir Monaco'yu yıkan isim oldu: 3-2
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:30
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