Kartal ağır yaralı
Son iki maçında 5 puan kaybeden siyah-beyazlılar, dün de G.Birliği’ne yenildi. Başkent ekibinin golleri Muriç ve Scekic’ten gelirken; 48’de 10 kişi kalan Kara Kartallar’ın tek sayısını penaltıdan Cenk Tosun kaydetti
BABEL 2.5 DAKİKADA ATILDI
Siyah-beyazlılar gol yollarında zorlanınca Şenol Güneş; ilk yarıda bekleneni veremeyen Lens'in yerine Babel'i, Negredo'nun yerine de Quaresma'yı oyuna aldı. Ancak Babel, oyuna girdikten sadece 2.5 dakika sonra Ahmet İlhan Özek'e yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kartla olun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen rakip kalede daha etkili olan Beşiktaş, buna rağmen kalesinde gölü gören taraf oldu. G.Birliği'nden Aleksandar Scekic, 73'te farkı ikiye çıkaran golü attı.
PENALTI KURTARMADI
Beşiktaş buna rağmen oyunu bırakmadı. Quaresma'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı, 87'inci dakikada Cenk Tosun gole çevirdi ve fark bire indi. Bu dakikadan sonra siyah-beyazlıların geliştirdiği ataklar, beraberlik golü için yeterli olmadı ve Kartal, salı günü oynayacağı Monaco maçı öncesinde G.Birliği'ne mağlup olmaktan kurtulamadı.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:16
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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Xavi geliyor!
Toplam 2
Yorum
AYDIN ERKAN61 SELAN TAKIM GERCEK TEN BEGENDIM TAM EKP OLUNURSA OZAMAN TASLAR OTURDU TECRUBELI BIR EKIBIMIZ ALISMA DONUMI
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