Kartal ağır yaralı

Son iki maçında 5 puan kaybeden siyah-beyazlılar, dün de G.Birliği’ne yenildi. Başkent ekibinin golleri Muriç ve Scekic’ten gelirken; 48’de 10 kişi kalan Kara Kartallar’ın tek sayısını penaltıdan Cenk Tosun kaydetti

Avrupa'da yüksekten uçan Kartal, Türkiye'de ise üst üste puanlar kaybetmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de ise üst üste üçüncü maçında toplam 8 puan kaybetti. Başkent deplasmanında G.Birliği'ne konuk olan Beşiktaş, lig sonuncusu rakibine 2-1 mağlup oldu. Salı günü oynanacak Monaco maçı nedeniyle kadroda revizyona giden ve Quaresma ile Babel'i kulübede oturtan Şenol Güneş'in talebeleri, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Başkent ekibi 16'ncı dakikada Vedat Muriç ile öne geçerken, devre bu skorla kapandı.



BABEL 2.5 DAKİKADA ATILDI

Siyah-beyazlılar gol yollarında zorlanınca Şenol Güneş; ilk yarıda bekleneni veremeyen Lens'in yerine Babel'i, Negredo'nun yerine de Quaresma'yı oyuna aldı. Ancak Babel, oyuna girdikten sadece 2.5 dakika sonra Ahmet İlhan Özek'e yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kartla olun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen rakip kalede daha etkili olan Beşiktaş, buna rağmen kalesinde gölü gören taraf oldu. G.Birliği'nden Aleksandar Scekic, 73'te farkı ikiye çıkaran golü attı.



PENALTI KURTARMADI

Beşiktaş buna rağmen oyunu bırakmadı. Quaresma'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı, 87'inci dakikada Cenk Tosun gole çevirdi ve fark bire indi. Bu dakikadan sonra siyah-beyazlıların geliştirdiği ataklar, beraberlik golü için yeterli olmadı ve Kartal, salı günü oynayacağı Monaco maçı öncesinde G.Birliği'ne mağlup olmaktan kurtulamadı.