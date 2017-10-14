Gül'e ziyaret

Başkan Orman, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e ziyarette bulundu; forma ve plaket hediye etti

Gençlerbirliği maçı için Ankara'da bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e nezaket ziyaretinde bulundu. Bakan Gül'ün makamında gerçekleşen ziyarette, kulübün asbaşkanı Deniz Atalay ve yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yer aldı. Orman, ziyaretin sonunda bakan Gül'e, isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması ile plaket takdim etti.