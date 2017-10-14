Görülmedik kırmızı kart

'ta Ankara deplasmanı resmen kabus oldu. İlk yarıda çok kötü bir futbol ortaya koyan Kara Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco maçı için dinlendirmeyi düşündüğüilk 11'de yer vermedi. Hafta içinde 6 yıl sonra seçildiğiİsveç'i 2-0 yendikleri maçta 1 asist yapan 30 yaşındaki yıldız, ikinci yarıda yerine oynayan ancak kötü bir futbol sergileyendeğişti.karşısında takımı ateşlemesi beklenen Babel,inanılmaz bir şekilde gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tecrübeli forvet,havadan gelen topa başı arkaya dönük bir şekilde ayak uzattı.Karşı tarafına bakmayan Babel, bir anda Başkent ekibindenyüzleşti. Ahmet de Babel'in ayağını uzattığını görmeden kafasıyla topa müdahale etmek isteyince kötü bir şekilde tekme suratında patladı. Pozisyonu görenda irkildi.kırmızı kartını çıkartırken, Babel de bu duruma anlam veremedi. Beşiktaşlı yıldız,2015-16'dan bu yana ligde yedekten girip en hızlı kırmızı kart gören oyuncu oldu. Siyah-beyazlılar da bu sezon 8. maçında 5. kez kırmızı gördü.ise yönettiği son 15 Beşiktaş maçında, siyah beyazlı oyuncularaçıkardı.Beşiktaş 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de maç başına en fazla faul yaptığı ve en fazla kart gördüğü sezonu yaşıyor.