Görülmedik kırmızı kart
Hollandalı yıldız, havadan gelen topa başı arkaya dönük ayak uzattı. Ahmet İlhan da kafasıyla araya girince Babel’in tekmesini yedi. Özkahya direkt kırmızı çıkardı
BU SEZON 5. KIRMIZI KART
Karşı tarafına bakmayan Babel, bir anda Başkent ekibinden Ahmet İlhan'la yüzleşti. Ahmet de Babel'in ayağını uzattığını görmeden kafasıyla topa müdahale etmek isteyince kötü bir şekilde tekme suratında patladı. Pozisyonu gören Quaresma da irkildi. Hakem Halis Özkahya kırmızı kartını çıkartırken, Babel de bu duruma anlam veremedi. Beşiktaşlı yıldız, 2 dakika 35 saniyeyle 2015-16'dan bu yana ligde yedekten girip en hızlı kırmızı kart gören oyuncu oldu. Siyah-beyazlılar da bu sezon 8. maçında 5. kez kırmızı gördü. Halis Özkahya ise yönettiği son 15 Beşiktaş maçında, siyah beyazlı oyunculara 9 kırmızı kart çıkardı.
Beşiktaş 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de maç başına en fazla faul yaptığı ve en fazla kart gördüğü sezonu yaşıyor.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:07
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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Xavi geliyor!
Toplam 2
Yorum
AYDIN ERKAN61 SELAN TAKIM GERCEK TEN BEGENDIM TAM EKP OLUNURSA OZAMAN TASLAR OTURDU TECRUBELI BIR EKIBIMIZ ALISMA DONUMI
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