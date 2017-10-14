 Görülmedik kırmızı kart – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Görülmedik kırmızı kart

    Görülmedik kırmızı kart

    Hollandalı yıldız, havadan gelen topa başı arkaya dönük ayak uzattı. Ahmet İlhan da kafasıyla araya girince Babel’in tekmesini yedi. Özkahya direkt kırmızı çıkardı

    Beşiktaş'ta Ankara deplasmanı resmen kabus oldu. İlk yarıda çok kötü bir futbol ortaya koyan Kara Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco maçı için dinlendirmeyi düşündüğü Ryan Babel'e ilk 11'de yer vermedi. Hafta içinde 6 yıl sonra seçildiği Hollanda Milli Takımı'nda İsveç'i 2-0 yendikleri maçta 1 asist yapan 30 yaşındaki yıldız, ikinci yarıda yerine oynayan ancak kötü bir futbol sergileyen Lens'le değişti. G.BİRLİĞİ karşısında takımı ateşlemesi beklenen Babel, 2 dakika 35 saniyede inanılmaz bir şekilde gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tecrübeli forvet, 48. dakikada havadan gelen topa başı arkaya dönük bir şekilde ayak uzattı.

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    Karşı tarafına bakmayan Babel, bir anda Başkent ekibinden Ahmet İlhan'la yüzleşti. Ahmet de Babel'in ayağını uzattığını görmeden kafasıyla topa müdahale etmek isteyince kötü bir şekilde tekme suratında patladı. Pozisyonu gören Quaresma da irkildi. Hakem Halis Özkahya kırmızı kartını çıkartırken, Babel de bu duruma anlam veremedi. Beşiktaşlı yıldız, 2 dakika 35 saniyeyle 2015-16'dan bu yana ligde yedekten girip en hızlı kırmızı kart gören oyuncu oldu. Siyah-beyazlılar da bu sezon 8. maçında 5. kez kırmızı gördü. Halis Özkahya ise yönettiği son 15 Beşiktaş maçında, siyah beyazlı oyunculara 9 kırmızı kart çıkardı.



    Beşiktaş 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de maç başına en fazla faul yaptığı ve en fazla kart gördüğü sezonu yaşıyor.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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