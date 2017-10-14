 Gökhan: ''G.Saray'la fark açılabilir ama...'' – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Gökhan: ''G.Saray'la fark açılabilir ama...''

    Gökhan: ''G.Saray'la fark açılabilir ama...''

    , Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Gökhan, "Çok uzatmaya gerek yok. İlk yarıdaki kötü oyunun karşılığını mağlubiyetle aldık. Oynamamız gereken futbolu 2-0'dan sonra oynamaya başladık. Bazen oynamak için bir reaksiyon gerekir. İlk yarıda bir türlü bunu sağlayamadık. Bazen bir tekme, bazen bir arkadaşın direnci. Bunu ilk yarıda hiçbir türlü yapamadık." dedi.

    "G.SARAY'IN KAZANMASIYLA FARK AÇILABİLİR AMA…"
    "Beşiktaş olarak bunun üstesinden geliriz. Benim buna inancım tam. Takım arkadaşlarıma da güveniyorum. Galatasaray'ın kazanmasıyla fark açılabilir ama 3 puanlı sistemde çok büyük olacağına inanmıyorum."

    "BUNU DÜŞÜNMEYE BAŞLAMAMIZ LAZIM"
    "Önemli olan maçları nasıl kazanabiliriz, geçen sezonun üstüne nasıl koyabiliriz, nasıl reaksiyon gösterebiliriz bunu düşünmeye başlamamız lazım. Şampiyonlar Ligi maçının ardından Başakşehir maçımız var. Oradan başlayarak kazanmamız lazım."
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 08:15
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