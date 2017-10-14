Gökhan: ''G.Saray'la fark açılabilir ama...''
Gökhan Gönül, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalar yaptı.
"G.SARAY'IN KAZANMASIYLA FARK AÇILABİLİR AMA…"
"Beşiktaş olarak bunun üstesinden geliriz. Benim buna inancım tam. Takım arkadaşlarıma da güveniyorum. Galatasaray'ın kazanmasıyla fark açılabilir ama 3 puanlı sistemde çok büyük olacağına inanmıyorum."
"BUNU DÜŞÜNMEYE BAŞLAMAMIZ LAZIM"
"Önemli olan maçları nasıl kazanabiliriz, geçen sezonun üstüne nasıl koyabiliriz, nasıl reaksiyon gösterebiliriz bunu düşünmeye başlamamız lazım. Şampiyonlar Ligi maçının ardından Başakşehir maçımız var. Oradan başlayarak kazanmamız lazım."
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 08:15
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Galatasaray'dan 'Özgür Yankaya' tepkisi!
Toplam 15
Yorum
xx layını geçecez.hakemide...şampiyonuz bu sene.
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
Gökhan: ''G.Saray'la fark açılabilir ama...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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