 Fikret Orman'ı çıldırtan pozisyon! – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'ı çıldırtan pozisyon!

    Fikret Orman'ı çıldırtan pozisyon!

    Beşiktaş'ın Gençlerbirliği deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldığı karşılaşmada 'in gördüğü kırmızı kart, Başkan 'ı çileden çıkardı.

    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda dün Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Zorlu deplasmanda oldukça tutuk bir görüntü sergileyen Beşiktaş'ta ikinci yarı oyuna dahil olan , sahada 2.5 dakika kalarak 48. dakikada kırmızı kart gördü.

    Bu pozisyonunun ardından adeta çılgına dönen Beşiktaş Başkanı , sinirlenerek protokol tribününü terk etti.

    Çileden çıkan Başkan Fikret Orman, stadı terk ederek tepkisini gösterdi.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 08:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fikret Orman'ı çıldırtan pozisyon! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.