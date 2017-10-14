Fikret Orman'ı çıldırtan pozisyon!
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldığı karşılaşmada Ryan Babel'in gördüğü kırmızı kart, Başkan Fikret Orman'ı çileden çıkardı.
Bu pozisyonunun ardından adeta çılgına dönen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sinirlenerek protokol tribününü terk etti.
Çileden çıkan Başkan Fikret Orman, stadı terk ederek tepkisini gösterdi.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 08:03
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Galatasaray'dan 'Özgür Yankaya' tepkisi!
Toplam 15
Yorum
xx layını geçecez.hakemide...şampiyonuz bu sene.
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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