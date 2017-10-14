 Dilmen'den flaş Mesut Özil açıklaması! – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Dilmen'den flaş açıklaması!

    Dilmen'den flaş Mesut Özil açıklaması!

    , canlı yayında son dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan ile görüştüğünü söyledi.

    Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının ardından NTV Spor'da konusunda flaş bir açıklama yaptı.

    Son dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Mesut Özil ile konuştuğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, yıldız oyuncunun geleceği hakkında konuştu.

    Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil'in kesinlikle Türkiye'ye gelmeyeceğini söyleyen Dilmen, ''Birkaç gündür Mesut Özil haberlerini okuyorum. Ben Mesut Özil ile görüştüm. Kesinlikle Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyormuş...'' ifadelerini kullandı.

    Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt de kısa bir açıklama yapmış ve '' Arsenal ile olan görüşmeler şu an iyi gidiyor. Mesut, 2 ya da 3 sezon daha Premier League'de oynamak istiyor'' demişti.

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 08:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dilmen'den flaş Mesut Özil açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.