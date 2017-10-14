Dilmen'den flaş Mesut Özil açıklaması!
Rıdvan Dilmen, canlı yayında son dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil ile görüştüğünü söyledi.
Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının ardından Rıdvan Dilmen NTV Spor'da Mesut Özil konusunda flaş bir açıklama yaptı.
Son dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Mesut Özil ile konuştuğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, yıldız oyuncunun geleceği hakkında konuştu.
Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil'in kesinlikle Türkiye'ye gelmeyeceğini söyleyen Dilmen, ''Birkaç gündür Mesut Özil haberlerini okuyorum. Ben Mesut Özil ile görüştüm. Kesinlikle Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyormuş...'' ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt de kısa bir açıklama yapmış ve '' Arsenal ile olan görüşmeler şu an iyi gidiyor. Mesut, 2 ya da 3 sezon daha Premier League'de oynamak istiyor'' demişti.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 08:29
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Galatasaray'dan 'Özgür Yankaya' tepkisi!
Toplam 15
Yorum
xx layını geçecez.hakemide...şampiyonuz bu sene.
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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