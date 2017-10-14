Dilmen'den flaş Mesut Özil açıklaması!

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının ardından Rıdvan Dilmen NTV Spor'da Mesut Özil konusunda flaş bir açıklama yaptı.

Son dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Mesut Özil ile konuştuğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, yıldız oyuncunun geleceği hakkında konuştu.

Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil'in kesinlikle Türkiye'ye gelmeyeceğini söyleyen Dilmen, ''Birkaç gündür Mesut Özil haberlerini okuyorum. Ben Mesut Özil ile görüştüm. Kesinlikle Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyormuş...'' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt de kısa bir açıklama yapmış ve '' Arsenal ile olan görüşmeler şu an iyi gidiyor. Mesut, 2 ya da 3 sezon daha Premier League'de oynamak istiyor'' demişti.