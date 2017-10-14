‘Cuma’ kabusu

SİYAH-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde ligde cuma günü oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Güneş ile bu maçla birlikte 6 kez cuma maçına çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kara Kartallar, bu maçlarda 10 kez rakip ağları havalandırırken kalesinde ise 12 gol gördü.