 ‘Cuma’ kabusu – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    ‘Cuma’ kabusu

    ‘Cuma’ kabusu
    SİYAH-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde ligde cuma günü oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Güneş ile bu maçla birlikte 6 kez cuma maçına çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kara Kartallar, bu maçlarda 10 kez rakip ağları havalandırırken kalesinde ise 12 gol gördü.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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