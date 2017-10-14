 Cenk yetmedi – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Cenk yetmedi

    Cenk yetmedi

    Bu sezon Beşiktaş'ın forvetteki 1 numarası olan Cenk Tosun, dün gece yine iş başındaydı.

    26 yaşındaki futbolcu, maça kanatta başladı. Zaman zaman forvet arkasına gelen tecrübeli golcü, 2. yarıda Alvaro Negredo'nun çıkmasının ardından ileriye geçti. Her zamanki gibi istekli bir performans sergileyen Cenk buna rağmen istediği pasları alamadı. Ancak 87'de Quaresma'nın yaptırdığı penaltıda topun başına geldi. Takımın penaltıcısı olan Cenk, müthiş bir vuruşla farkı 1'e indirip bu sezon ligdeki 3'üncü toplamda 5'inci golünü kaydetti.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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