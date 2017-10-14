Cenk Tosun İngilizlerin radarında

Beşiktaş'taki performansıyla İngilizlerin adarına giren Cenk Tosun ile ilgilenen kulüplerin başında Crystal Palace ile Newcastle Unied geliyor. Newcastle United, Crystal Palace'a Cenk Tosun konusunda rakip olurken İngiliz yerel basınından çarpıcı bir iddia geldi. Ada basınına göre Newcastle United, Cenk Tosun'u ciddi şekilde takibe aldı.



Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United'da scout ekibinden iki kişinin, Türkiye'nin Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya ile oynadığı maçta tribünden Cenk Tosun'u izlediği belirtildi. Haberde aynı zamanda forvet takviyesi yapması beklenen Newcastle United'da scout ekibinin Ocak ayına kadar birkaç maç daha Cenk Tosun'u tribünden izleyeceğine yer verildi.



Beşiktaş'ın Cenk Tosun için en az 15 milyon euroluk bir bonservis istemesi beklenirken, geçtiğimiz gün İngiliz basınında yer alan haberde Crystal Palace'ın yaklaşık 20 milyon euroluk bir teklifle Beşiktaş'ın kapsını çalacağı iddia edilmişti.