Beşiktaş, deplasmanda kayıp

Ligde şu ana dek 4 dış saha maçına çıkan Beşiktaş, sadece bir kez kazanabildi. Bir maçtan da beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, 2 karşılaşmada mağlup oldu.

Deplasmanda sadece Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.



SON 2 DEPLASMAN MAÇINI YİTİRDİ

Siyah-beyazlılar, son 2 deplasman karşılaşmasından eli boş döndü.

Ligin 6. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 8. haftada Gençlerbirliği ile Ankara'da oynadığı karşılaşmayı da aynı skorla mağlup tamamladı.



DIŞ SAHADA 4 PUAN ÇIKARABİLDİ

Beşiktaş, deplasmandaki 4 maçta birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 yenilgi sonunda 4 puan toplayabildi.

Siyah-beyazlı ekibin 8. hafta sonunda deplasmandaki 4 maçta puan kaybı 8'e ulaştı.



2012-2013'TE DE AYNI PERFORMANSI GÖSTERDİ

Beşiktaş, 2012-2013'te Samet Aybaba yönetiminde de 8. haftalar itibarıyla deplasman maçlarında aynı performansı ortaya koymuştu.

Söz konusu sezonun 8. haftasına kadar yine 4 dış saha mücadelesine çıkan siyah-beyazlı ekip, birer galibiyet ve beraberlik almıştı. Yine 2 karşılaşmadan mağlup ayrılan Beşiktaş, bu sezon olduğu gibi 4 puanda kalmıştı.

Slaven Bilic'in görev yaptığı 2013-2014'te 4 deplasman maçında 3 galibiyet, 1 yenilgi alan Beşiktaş, 9 puan elde ederken, 2014-2015'te de aynı performansı gösterdi.



GÜNEŞ İLE GERİDE KALAN 2 SEZONU ARATTI

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geride kalan 2 sezonu da arattı.

Güneş'in görev aldığı ilk iki sezonda dörder dış saha karşılaşmasında üçer galibiyet ve birer beraberlik alan Beşiktaş, 10'ar puan elde etti.

Bu sezon şimdiden 2 dış saha maçından mağlup ayrılan Beşiktaş, Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarındaki 17 deplasman maçında toplamda üçer kez rakiplerine mağlup oldu.



DEPLASMANDA KIRMIZI KART SIKINTISI

Beşiktaş, bu sezonki deplasman maçlarında gördügü kırmızı kartlarla dikkati çekiyor.

Sadece Kasımpaşa karşılaşmasında eksik kalmayan siyah-beyazlı ekipte, son 3 dış saha karşılaşmasında 5 oyuncu kırmızı kart gördü.

Beşiktaş'ta Kardemir Karabükspor karşısında Dusko Tosic, takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe derbisinde Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup kırmızı kart görürken, Gençlerbirliği mücadelesinde de Ryan Babel aynı şekilde cezalandırıldı.