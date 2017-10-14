 Bakkal: Bu oyun sürmeli – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Bakkal: Bu oyun sürmeli

    Bakkal: Bu oyun sürmeli
    Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Sahada mücadele etmeden maç kazanılmıyor" dedi. Bakkal, "Tek düşüncemiz bu oyun disiplininde takımı tutmak. Disiplinli oynamaya çalışan ve Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i yenen takımın yetersiz olmadığını gördük. Kulübün geldiği noktada bu galibiyete ihtiyaç vardı" dedi.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:15
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