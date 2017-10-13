Son iki haftada 5 puan kaybettiklerini hatırlatan tecrübeli hoca, “Rakibi yenmekten başka seçeneğimiz yok… Ya kazanacağız ya da kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini Kadıköy'de 2-1'lik skorla Fenerbahçe'den alan, ardından Trabzonspor'la Vodafone Park'ta 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu akşam Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı kazanıp, zirve ile arasındaki puan farkının açılmasını önlemek istiyor… Ankara yolculuğu öncesi talebeleriyle bu mücadelenin önemi hakkında bir görüşme yapan teknik direktör Şenol Güneş'in, "Bu noktada alınacak beraberlik veya yenilgi, bize çok pahalıyamal olabilir… Gençlerbirliği bizim için tek ihtimalli maç. Ya kazanacağız ya da kazanacağız. Başka alternatifimiz yok… Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile yapacağımız mücadeleyi bir kenara bırakın, bu karşılaşmaya odaklanın. Sizden 90 dakika boyunca tam konsantrasyon istiyorum" dediği öğrenildi…