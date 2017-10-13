Şenol Güneş'ten Monaco rotasyonu! 4 isim...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçı kadrosunda Trabzonspor maçına göre 4 değişiklik yaptı.
Derbide aldığı 1 maç hak mahrumiyeti cezasını Trabzonspor maçıyla geride bırakan teknik direktör Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçında kulübedeki yerini alacak.
Siyah-beyazlıların teknik patronu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçı öncesi beklenilen rotasyonu yaptı.
Hücumda Quaresma ve Babel'i yedekler arasına alan Güneş, Atiba ve Oğuzhan'ın da kart cezalarının sona ermesiyle Tolgay Arslan'ı kulübeye çekti. Medel'i uzun seyahati nedeniyle maç kadrosundan çıkaran Şenol Güneş, sağ bekte sakatlıktan dönen Gökhan Gönül'ü 11'e yazdı ve Trabzonspor maçında sağ bekte oynayan Necip'i kesti.
Forvette Alvaro Negredo'ya şans veren tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Quaresma'nın yerine Jeremain Lens'i görevlendirdi.
Anderson Talisca forvet arkasında yer alırken, Ryan Babel'in yerine sol kanatta Cenk Tosun şans buldu.
Güneş, Fabri, Pepe, Tosic üçlüsünü ise bozmadı.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:31
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Van Persie savcıya ifade verdi
Toplam 6
Yorum
FB Bir Fenerbahçeli olarak RVP yi sevmem ama madem ona böyle bir saçmalık için çağırıyorlarsa neden zamanında meloya çağırmadılar ? Adalet nrde
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Cenk Tosun: "Tuzağa düşürüldük"
Toplam 64
Yorum
Gökhan Biz her sene aynı olayı yaşarken siz futbolcular aynı hatalara neden düşüyorsunuz o zaman? Quaresma kırmızı görmek için can atıyor resmen
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Talisca ve Volkan Demirel hakkında soruşturma
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ bakıyorum da korku sarmış 14. haftayı mı kurtarmaya çalışıyorsunuz uğraşmayın siz 14. hafta göreceksiniz şişirdikleri balonu patlatırız !
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