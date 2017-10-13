Şenol Güneş'ten Monaco rotasyonu! 4 isim...

Derbide aldığı 1 maç hak mahrumiyeti cezasını Trabzonspor maçıyla geride bırakan teknik direktör Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçında kulübedeki yerini alacak.

Siyah-beyazlıların teknik patronu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçı öncesi beklenilen rotasyonu yaptı.

Hücumda Quaresma ve Babel'i yedekler arasına alan Güneş, Atiba ve Oğuzhan'ın da kart cezalarının sona ermesiyle Tolgay Arslan'ı kulübeye çekti. Medel'i uzun seyahati nedeniyle maç kadrosundan çıkaran Şenol Güneş, sağ bekte sakatlıktan dönen Gökhan Gönül'ü 11'e yazdı ve Trabzonspor maçında sağ bekte oynayan Necip'i kesti.

Forvette Alvaro Negredo'ya şans veren tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Quaresma'nın yerine Jeremain Lens'i görevlendirdi.

Anderson Talisca forvet arkasında yer alırken, Ryan Babel'in yerine sol kanatta Cenk Tosun şans buldu.

Güneş, Fabri, Pepe, Tosic üçlüsünü ise bozmadı.