Portekiz basını açıkladı: Talisca'ya tehdit

Beşiktaş'ın 2 sezon önce Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca'nın sosyal medyadan Benficalı taraftarlarca tehdit mesajı aldığı iddia edildi. Portekiz basınında yer alan haberlere göre 23 yaşındaki Sambacı, Benficalı taraftarlardan çok sayıda küfür, hakaret ve tehdit mesajları alıyor. Talisca'nın geçen sezon Devler Ligi'nde Benfica'ya attığı gol sonrası büyük sevinç yaşaması tepkilerin merkezi olduğu gösterildi.

LİSANS KRİZİ

Sezon başında Konyaspor ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi Bemfica'nın lisansıyla ilgili belgeleri Beşiktaş'a göndermemesinden dolayı kupa maçında forma giyememişti.



BONSERVİSİNİ ALIP GELEBİLİR

Beşiktaş'ın bonservisi için Benfica kulübüne 15 milyon euro teklif etmişti. Portekizliler ise 23 milyon euro bonservis bedeli istemişlerdi. Bu yaşanan gelişmeler sonrası Talisca'nın gelen mesajları FIFA'ya şikayet etme ihtimali Benficalı yöneticileri korkutuyor. Sambacı'nın FIFA'ya gitmesi halinde Beşiktaş'ın önerdiği rakama, bonservisini alıp gelebilme ihtimali yüksek.