Planı tutmadı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçı kadrosunda Trabzonspor maçına göre 4 değişiklik yaptı.
MAÇA sürpriz bir kadro ile çıkan ve Ryan Babel ile Quaresma'yı yedek soyunduran Şenol Güneş, karşılaşmadan önce yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Takımın dizilişi önemli değil. Maçın gidişine göre her hamle yapılabilir. Her şeyi düşüneceğiz" dedi.
Güneş söylediği gibi ilk 11'de etkisiz kalan Lens ve Negredo'yu devre arasında oyundan alıp, ikinci yarıya Babel ve Quaresma ile başladı. Ancak Babel'in sürpriz şekilde kızarması Güneş'in planını bozdu. Quaresma'nın çabası sadece 1 gol getirdi
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:37
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Altınordu için Asistant programı geliştirildi
Toplam 3
Yorum
sistem iyi uygulama yanlış çok iyi bir sistem fakat her 10 yaşındaki çocuğu her öyle çalıştırırken 30 kişi izleyecekse yarardan çok zarar verir
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Van Persie savcıya ifade verdi
Toplam 9
Yorum
FB Sistem kurbanı oldu FB 2 ileri1 geri oynadığı için yanlız kalıyor çok geriye geliyor Ersun YANAL la eski günlerine geri dönerdi.
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Cenk Tosun: "Tuzağa düşürüldük"
Toplam 65
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UA Bu ülkede sen ve Burak hiç konuşmasın haksız aldığınız penaltılar ve faulleri düşünün sonra yorum yapın.
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