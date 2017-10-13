Planı tutmadı

MAÇA sürpriz bir kadro ile çıkan ve Ryan Babel ile Quaresma'yı yedek soyunduran Şenol Güneş, karşılaşmadan önce yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Takımın dizilişi önemli değil. Maçın gidişine göre her hamle yapılabilir. Her şeyi düşüneceğiz" dedi.



Güneş söylediği gibi ilk 11'de etkisiz kalan Lens ve Negredo'yu devre arasında oyundan alıp, ikinci yarıya Babel ve Quaresma ile başladı. Ancak Babel'in sürpriz şekilde kızarması Güneş'in planını bozdu. Quaresma'nın çabası sadece 1 gol getirdi