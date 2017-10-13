Orkan’da yırtık!
Beşiktaş'ın Gaziantep'ten transfer ettiği Orkan Çınar'ın sağ kalça kasık adalesinde yırtık tespit edildi. Yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımı'ndan sakat dönen Orkan'ın, sağ kalça kasık adalesinde yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlandı" ifadesi kullanıldı. Orkan, Macaristan maçında 77'de oyundan alınmıştı.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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