Orkan’da yırtık!

Beşiktaş'ın Gaziantep'ten transfer ettiği Orkan Çınar'ın sağ kalça kasık adalesinde yırtık tespit edildi. Yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımı'ndan sakat dönen Orkan'ın, sağ kalça kasık adalesinde yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlandı" ifadesi kullanıldı. Orkan, Macaristan maçında 77'de oyundan alınmıştı.