Oğuzhan: Çok çalışmamız gerekiyor
Beşiktaş'ın milli kaptanı Oğuzhan Özyakup, Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildikleri maç sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.
Oğuzhan'ın açıklamaları şöyle;
"Rakip iyi kapandı. Biz boşlukları bulmak için ağır davrandık. Çok pas hatası yaptık. Hızlı hücuma yakalandık. Kötü oynadık. Sürekli maç oynuyoruz. Çok çalışmamız gerekiyor. Hak etmediğimiz bir maç. Rakibi kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Bir kişi eksik oynamak bu seviyede zor. Salı günü oynayacağımız maça odaklanmalıyız."
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:16
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Altınordu için Asistant programı geliştirildi
Toplam 3
Yorum
sistem iyi uygulama yanlış çok iyi bir sistem fakat her 10 yaşındaki çocuğu her öyle çalıştırırken 30 kişi izleyecekse yarardan çok zarar verir
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Van Persie savcıya ifade verdi
Toplam 9
Yorum
FB Sistem kurbanı oldu FB 2 ileri1 geri oynadığı için yanlız kalıyor çok geriye geliyor Ersun YANAL la eski günlerine geri dönerdi.
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Cenk Tosun: "Tuzağa düşürüldük"
Toplam 65
Yorum
UA Bu ülkede sen ve Burak hiç konuşmasın haksız aldığınız penaltılar ve faulleri düşünün sonra yorum yapın.
Oğuzhan: Çok çalışmamız gerekiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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