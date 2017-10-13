Oğuzhan: Çok çalışmamız gerekiyor

Beşiktaş'ın milli kaptanı Oğuzhan Özyakup, Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildikleri maç sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.



Oğuzhan'ın açıklamaları şöyle;

"Rakip iyi kapandı. Biz boşlukları bulmak için ağır davrandık. Çok pas hatası yaptık. Hızlı hücuma yakalandık. Kötü oynadık. Sürekli maç oynuyoruz. Çok çalışmamız gerekiyor. Hak etmediğimiz bir maç. Rakibi kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Bir kişi eksik oynamak bu seviyede zor. Salı günü oynayacağımız maça odaklanmalıyız."