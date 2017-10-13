 Neymar: Beni taklit eden bir ahmak var – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Neymar: Beni taklit eden bir ahmak var

    Neymar: Beni taklit eden bir ahmak var

    PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Instagram hesabından bir hikaye paylaştı.

    Yazdıklarından kızgın olduğu anlaşılan yıldız futbolcu bir fotoğraf üzerindeki telefon numasasını paylaşarak 'Benmişim gibi davranan bir ahmak var. İnsanlar mesaj atıyor. Lütfen bu kişiyi şikayet edin" yazdı

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:13
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Neymar: Beni taklit eden bir ahmak var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.