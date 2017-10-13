Monaco son dakika golüyle kaybetti
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco, Ligue 1'de Lyon deplasmanından yenilgiyle ayrıldı.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco, Fransa Ligue 1'de 9. haftada Lyon deplasmanına konuk oldu.
Lyon 11. dakikada Monaco karşısında Diaz ile öne geçti. 17. dakikada Monaco, Rony Lopes ile yanıt verdi ve skor 1-1 oldu.
Ev sahibi 23. dakikada bu kez Fekir ile 2-1'i yakaladı ancak Monaco'nun cevabı yine gecikmedi. Monaco, Traore'nin 34'te attığı golle skoru 2-2'de dengeledi. İlk yarısı 2-2 biten maçın ikinci yarısında uzun süre gol olmadı.
Lyon karşılaşmanın son anlarında Fekir ile bulduğu golle skoru 3-2'ye taşıdı ve 3 puana uzandı.
Bu sonuçla Monaco, 19 puanda kaldı. Lyon ise puanını 16'ya yükseltti.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:43
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Altınordu için Asistant programı geliştirildi
Toplam 3
Yorum
sistem iyi uygulama yanlış çok iyi bir sistem fakat her 10 yaşındaki çocuğu her öyle çalıştırırken 30 kişi izleyecekse yarardan çok zarar verir
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FB Sistem kurbanı oldu FB 2 ileri1 geri oynadığı için yanlız kalıyor çok geriye geliyor Ersun YANAL la eski günlerine geri dönerdi.
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Toplam 65
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UA Bu ülkede sen ve Burak hiç konuşmasın haksız aldığınız penaltılar ve faulleri düşünün sonra yorum yapın.
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