Monaco son dakika golüyle kaybetti

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco, Fransa Ligue 1'de 9. haftada Lyon deplasmanına konuk oldu.

Lyon 11. dakikada Monaco karşısında Diaz ile öne geçti. 17. dakikada Monaco, Rony Lopes ile yanıt verdi ve skor 1-1 oldu.

Ev sahibi 23. dakikada bu kez Fekir ile 2-1'i yakaladı ancak Monaco'nun cevabı yine gecikmedi. Monaco, Traore'nin 34'te attığı golle skoru 2-2'de dengeledi. İlk yarısı 2-2 biten maçın ikinci yarısında uzun süre gol olmadı.



Lyon karşılaşmanın son anlarında Fekir ile bulduğu golle skoru 3-2'ye taşıdı ve 3 puana uzandı.

Bu sonuçla Monaco, 19 puanda kaldı. Lyon ise puanını 16'ya yükseltti.