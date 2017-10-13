Monaco provası
Beşiktaş, salı günü oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Başkent deplasmanında G.Birliği’yle kapışacak. Son 2 lig maçında 5 puan yitiren Kara Kartallar, Monaco maçı öncesi hem üç puan hem de moral peşinde
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında bugün G.Birliği'ne konuk oluyor. Ligdeki son 2 maçında 5 puan yitiren siyah-beyazlı takım, Başkent ekibi karşısında yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Sezona iyi başlayan ve ilk 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, son 2 haftadaki maçlarda ise F.Bahçe'ye 2-1 yenilip, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Son maçlardaki kayıplarıyla 19 puanlı lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen siyahbeyazlılar, G.Birliği'ni yenerek kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak.
CEZALI KALMADI
Beşiktaş, bugünkü maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde Fransa ekibi Monaco ile yapacağı karşılaşmaya moralli çıkmayı amaçlıyor. Siyah-beyazlı ekip, lig mücadelesinin ardından 17 Ekim salı günü Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda kırmızı kartlar nedeniyle Trabzon karşısında görev alamayan Oğuzhan, Atiba ve Quaresma, cezalarını tamamladı. Üç oyuncu, Güneş'in görev vermesi halinde bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek.
GÜNEŞ KULÜBEDE
Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, G.Birliği karşısında takımın başında yer alacak. F.Bahçe derbisinde hakem tarafından tribüne gönderilen ve bir maç men cezasını Trabzon karşılaşmasında çeken Güneş, bugün yedek kulübesinde takımını yönlendirecek. Bu arada sakatlığı nedeniyle F.Bahçe ve Trabzon karşılaşmalarında forma giyemeyen Adriano da forma giyebilecek duruma geldi.
SAAT: 20.00
STAT: 19 MAYIS
HAKEM: ?Halis ÖZKAHYA
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Zeki, Politevich, Claro, Uğur, Scekic, Issah, Rantie, Khalili, Serdar, Skuletic.
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk.
CEZALI KALMADI
Beşiktaş, bugünkü maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde Fransa ekibi Monaco ile yapacağı karşılaşmaya moralli çıkmayı amaçlıyor. Siyah-beyazlı ekip, lig mücadelesinin ardından 17 Ekim salı günü Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda kırmızı kartlar nedeniyle Trabzon karşısında görev alamayan Oğuzhan, Atiba ve Quaresma, cezalarını tamamladı. Üç oyuncu, Güneş'in görev vermesi halinde bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek.
GÜNEŞ KULÜBEDE
Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, G.Birliği karşısında takımın başında yer alacak. F.Bahçe derbisinde hakem tarafından tribüne gönderilen ve bir maç men cezasını Trabzon karşılaşmasında çeken Güneş, bugün yedek kulübesinde takımını yönlendirecek. Bu arada sakatlığı nedeniyle F.Bahçe ve Trabzon karşılaşmalarında forma giyemeyen Adriano da forma giyebilecek duruma geldi.
SAAT: 20.00
STAT: 19 MAYIS
HAKEM: ?Halis ÖZKAHYA
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Zeki, Politevich, Claro, Uğur, Scekic, Issah, Rantie, Khalili, Serdar, Skuletic.
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
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TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
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Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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