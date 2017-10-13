Maç öncesi Caner ve Talisca...
Maç öncesi Talisca ve Caner el ele tribünleri selamladı.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20:00'da başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.
Trabzonspor maçı sonrası kavga ettiği iddia edilen Caner ve Talisca Gençlerbirliği maçında taraftarları el ele selamladı. Maç öncesinde oyuncuları tribünlere çağıran siyah-beyazlı taraftarlar, Caner ve Talisca'yı aynı anda çağırdı. İki isim de el ele taraftarları selamladı.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:00
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Van Persie savcıya ifade verdi
Toplam 6
Yorum
FB Bir Fenerbahçeli olarak RVP yi sevmem ama madem ona böyle bir saçmalık için çağırıyorlarsa neden zamanında meloya çağırmadılar ? Adalet nrde
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Cenk Tosun: "Tuzağa düşürüldük"
Toplam 64
Yorum
Gökhan Biz her sene aynı olayı yaşarken siz futbolcular aynı hatalara neden düşüyorsunuz o zaman? Quaresma kırmızı görmek için can atıyor resmen
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Talisca ve Volkan Demirel hakkında soruşturma
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ bakıyorum da korku sarmış 14. haftayı mı kurtarmaya çalışıyorsunuz uğraşmayın siz 14. hafta göreceksiniz şişirdikleri balonu patlatırız !
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