Maç öncesi Caner ve Talisca...

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20:00'da başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

Trabzonspor maçı sonrası kavga ettiği iddia edilen Caner ve Talisca Gençlerbirliği maçında taraftarları el ele selamladı. Maç öncesinde oyuncuları tribünlere çağıran siyah-beyazlı taraftarlar, Caner ve Talisca'yı aynı anda çağırdı. İki isim de el ele taraftarları selamladı.