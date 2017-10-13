Kırmızı kart şoku! 10 kişi kaldılar

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçına ikinci yarıda dahil olan Ryan Babel, oyuna girdikten iki dakika sonra kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.



Şenol Güneş, maçın ikinci yarısında kenarda bulunan Quaresma ve Babel'i oyuna dahil etti.



İKİ DAKİKA SONRA

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, oyuna girdikten 2 buçuk dakika sonra kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



15 MAÇTA 9 KIRMIZI

Halis Özkahya, yönettiği son 15 Beşiktaş maçında, siyah beyazlı oyunculara 9 kırmızı kart çıkardı.