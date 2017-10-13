 Kırmızı kart şoku! 10 kişi kaldılar – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Kırmızı kart şoku! 10 kişi kaldılar

    Kırmızı kart şoku! 10 kişi kaldılar

    Gençlerbirliği - Beşiktaş maçına ikinci yarıda dahil olan Ryan Babel, oyuna girdikten iki dakika sonra kırmızı kart gördü.

    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

    Şenol Güneş, maçın ikinci yarısında kenarda bulunan Quaresma ve Babel'i oyuna dahil etti.

    İKİ DAKİKA SONRA
    Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, oyuna girdikten 2 buçuk dakika sonra kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    15 MAÇTA 9 KIRMIZI
    Halis Özkahya, yönettiği son 15 Beşiktaş maçında, siyah beyazlı oyunculara 9 kırmızı kart çıkardı.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:15
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