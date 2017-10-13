Kırmızı kart şoku! 10 kişi kaldılar
Gençlerbirliği - Beşiktaş maçına ikinci yarıda dahil olan Ryan Babel, oyuna girdikten iki dakika sonra kırmızı kart gördü.
Şenol Güneş, maçın ikinci yarısında kenarda bulunan Quaresma ve Babel'i oyuna dahil etti.
İKİ DAKİKA SONRA
Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, oyuna girdikten 2 buçuk dakika sonra kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
15 MAÇTA 9 KIRMIZI
Halis Özkahya, yönettiği son 15 Beşiktaş maçında, siyah beyazlı oyunculara 9 kırmızı kart çıkardı.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:15
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Altınordu için Asistant programı geliştirildi
Toplam 3
Yorum
sistem iyi uygulama yanlış çok iyi bir sistem fakat her 10 yaşındaki çocuğu her öyle çalıştırırken 30 kişi izleyecekse yarardan çok zarar verir
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Van Persie savcıya ifade verdi
Toplam 9
Yorum
FB Sistem kurbanı oldu FB 2 ileri1 geri oynadığı için yanlız kalıyor çok geriye geliyor Ersun YANAL la eski günlerine geri dönerdi.
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Cenk Tosun: "Tuzağa düşürüldük"
Toplam 65
Yorum
UA Bu ülkede sen ve Burak hiç konuşmasın haksız aldığınız penaltılar ve faulleri düşünün sonra yorum yapın.
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