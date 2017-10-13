Kırmızı kart şoku!

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.Şenol Güneş, maçın ikinci yarısında kenarda bulunan Quaresma ve Babel 'i oyuna dahil etti.Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, oyuna girdikten 2 buçuk dakika sonra kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Halis Özkahya, yönettiği son 15 Beşiktaş maçında, siyah beyazlı oyunculara 9 kırmızı kart çıkardı. Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de 8. maçında 5. kez kırmızı gördü.

REKOR

?Ryan Babel, 2015/16 başından bu yana Süper Lig'de yedekten oyuna girip en hızlı kırmızı kart gören oyuncu oldu (02:35).



