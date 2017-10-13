 Halis Özkahya kızartıyor – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Halis kızartıyor

    Halis <a href="/index/ozkahya?id=18832be4-3674-4349-a914-21a00a55eb83" class="" rel="tag">Özkahya</a> kızartıyor
    BEŞİKTAŞ'ın bu akşamki Gençlerbirliği karşılaşmasını Halis yönetecek. Siyah beyazlılar 'nın yönettiği 29 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Özkahya, 8 kırmızı kartla kariyerinde en çok Beşiktaşlı futbolculara kırmızı kartını çıkardı.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:02
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