Güneş’ten jest
Teknik direktör Şenol Güneş, Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan ve 7 yıldır kanser hastalığı ile mücadele eden Semih Can Sarı'ya, Quaresma ve kendi imzasına taşıyan forma gönderdi. Güneş, Semih Can Sarı ile telefonda görüşerek moralini yüksek tutmasını ve dualarıyla yanında olduklarını ifade etti.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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