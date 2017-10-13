 Güneş’ten jest – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Güneş’ten jest

    Güneş’ten jest
    Teknik direktör Şenol Güneş, Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan ve 7 yıldır kanser hastalığı ile mücadele eden Semih Can Sarı'ya, Quaresma ve kendi imzasına taşıyan forma gönderdi. Güneş, Semih Can Sarı ile telefonda görüşerek moralini yüksek tutmasını ve dualarıyla yanında olduklarını ifade etti.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:58
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