 Güneş: Konuşacak zaman değil! – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Güneş: Konuşacak zaman değil!

    Güneş: Konuşacak zaman değil!

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçının ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamalarda "Bugün kazanmak için geldiğimiz bir karşılaşmada maçı kaybederek dönüyoruz. Üç puan kayıpla dönüyoruz ve bu bizim için üzüntü verici. Oyuna yavaş başladık ve tempolu, hızlı oynamayınca rakip bunu iyi kullandı. Yediğimiz ilk golde savunma anlayışıyla beraberliğe razıyken böyle bir gol atmaları onları biraz daha dirençli hale getirdi. İkinci yarı on kişi kaldığımızda daha etkili ataklar ve pozisyonlarımız vardı. Maçın başından itibaren temposuz oynamanın zararlarını gördük. 45 dakikada etkili atağımız yoktu. Bugün kendi oyunumuzun altında oynayınca malesef kaybettik. Bugün Gençlerbirliği maçı oynadı. Şimdi Monaco maçına hazırlanacağız. Yorumlara saygılıyım. Şimdi bizim konuşacak değil çalışacak zamana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:57
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