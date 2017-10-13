Gençlerbirliği - Beşiktaş (CANLI)
Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
SAAT: 20.00
STAT: 19 MAYIS
HAKEM: Halis ÖZKAHYA.
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Uğur, Ndiaye, Ahmet, Palitsevich, Scekic, Zeki, Ahmet İlhan, Serdar, Khalili, Muriqi.
BEŞİKTAŞ: Fabri, Caner Erkin, Pepe, Tosic, Gökhan, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Lens, Cenk Tosun, Negredo.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:59
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Van Persie savcıya ifade verdi
Toplam 6
Yorum
FB Bir Fenerbahçeli olarak RVP yi sevmem ama madem ona böyle bir saçmalık için çağırıyorlarsa neden zamanında meloya çağırmadılar ? Adalet nrde
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Cenk Tosun: "Tuzağa düşürüldük"
Toplam 64
Yorum
Gökhan Biz her sene aynı olayı yaşarken siz futbolcular aynı hatalara neden düşüyorsunuz o zaman? Quaresma kırmızı görmek için can atıyor resmen
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Talisca ve Volkan Demirel hakkında soruşturma
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ bakıyorum da korku sarmış 14. haftayı mı kurtarmaya çalışıyorsunuz uğraşmayın siz 14. hafta göreceksiniz şişirdikleri balonu patlatırız !
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