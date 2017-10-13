 Gençlerbirliği - Beşiktaş (CANLI) – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Gençlerbirliği - Beşiktaş (CANLI)

    Gençlerbirliği - Beşiktaş (CANLI)

    Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

    Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında bugün G.Birliği'ne konuk oluyor. Ligdeki son 2 maçında 5 puan yitiren siyah-beyazlı takım, Başkent ekibi karşısında yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Sezona iyi başlayan ve ilk 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, son 2 haftadaki maçlarda ise F.Bahçe'ye 2-1 yenilip, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Son maçlardaki kayıplarıyla 19 puanlı lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, G.Birliği'ni yenerek kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak.

    SAAT: 20.00
    STAT: 19 MAYIS
    HAKEM: Halis ÖZKAHYA.

    GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Uğur, Ndiaye, Ahmet, Palitsevich, Scekic, Zeki, Ahmet İlhan, Serdar, Khalili, Muriqi.
    BEŞİKTAŞ: Fabri, Caner Erkin, Pepe, Tosic, Gökhan, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Lens, Cenk Tosun, Negredo.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:59
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