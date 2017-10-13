Fikret Orman, Abdulhamit Gül’ü ziyaret etti
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Gerçekleşen ziyarete Beşiktaş Asbaşkanı Deniz Atalay ve Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da katıldı.
Başkan Orman, Bakan Gül'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması ile plaket takdim etti.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:50
-
Önder Fırat’ın cezası 1 aya indi
Toplam 9
Yorum
ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ?
-
Yönetim ikiye bölündü, Cenk ise...
Toplam 14
Yorum
eraycan zaten sezon sonu satılacak kalmalı kesinlikle yanına bir yerli bir yabancı golcü şart negrado durmu göre gidecek oynarsa kalacak
-
Onur: Asla yalnız bırakamam
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat sakat kalede yer alacağına iyileş de ondan sonra oyna , zaman dökülüyorsun birde sakat sakat oynarsan vay takımın haline ?
Fikret Orman, Abdulhamit Gül’ü ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.