 Fikret Orman, Abdulhamit Gül’ü ziyaret etti – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    , ’ü ziyaret etti

    Fikret Orman, Abdulhamit Gül’ü ziyaret etti

    Beşiktaş Başkanı , Adalet Bakanı ’e nezaket ziyaretinde bulundu.

    Beşiktaş Başkanı , Ankara'da nezaket ziyaretinde bulundu. Orman, Adalet Bakanı 'ü makamında ziyaret etti.

    Gerçekleşen ziyarete Beşiktaş Asbaşkanı Deniz Atalay ve Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da katıldı.

    Başkan Orman, Bakan Gül'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması ile plaket takdim etti.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:50
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