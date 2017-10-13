Dilmen o isimleri eleştirdi

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşılaştı. Rıdvan Dilmen, Başkent ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren maçı değerlendirdi.



İşte Dilmen'in maç sonu değerlendirmeleri:



Şenol Güneş doğru değişiklik yapmasına rağmen, Babel'in kırmızı kartı işleri değiştirdi. Kolay değil hem geride hem 10 kişi oynuyorsunuz. Beşiktaş, ligdeki kötü gidişten dönüp Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanabiliyor. İnşallah Monaco maçına hazır olurlar. Negredo ve Lens henüz sınavı geçemedi. Beşiktaş'ın en formda 3 oyuncusundan ikisi bugün oynamadı Quaresma ve Babel. Alabileceği maksimum puan 1 gözüküyordu bugün Beşiktaş'ın. Beşiktaş, kazanmayı hak etmedi. Bu sezon çok puan kaybettiler. Çok tutuklardı. Beşiktaş, sezon başını iyi geçirmedi. Leipzig maçının son yarım saatini yürekten oynadılar. Ama Beşiktaş fizik olarak eskiden daha güçlüydü. Beşiktaş, Medel, Negredo ve Lens'ten hiç katkı alamadı. Ben de bugün Şenol Hoca'nın başladığı gibi başlardım.



Beşiktaş fizik olarak dar alanda tempolu oynuyordu ve müthiş arzuluydu. Bu ikisinde de problem var.



İşte Dilmen'in ilk 45 dakikaya dair değerlendirmeleri:



Ankara'da bir garip olursun. Havadan dolayı değil. Bir tutuk olursun. Ben öyle olurum. Gençlerbirliği maçlarına da bak cins gider. 1-0 falan... Ara verildiği zaman Beşiktaş'ın hazırlanışı ile rakibin hazırlanışı farklı oluyor.

Beşiktaş'ın kötü günlerinden bir tanesini yaşıyor. Kötü olabilir ama tutukluk olmaz. İki santrfordan biri kanatta olunca sistem değişti.

Kanat oyuncusu girecek muhtemelen. Quaresma girecek.Ben olsam Babel ile Quaresma'yı sokar normal sistemime dönerim. Lens ve Negredo'yu kenara alırım. Ancak Gençlerbirliği 2.'yi bulamazsa skoru 1-0'da tutması çok zor.