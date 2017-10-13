Cenk Tosun: "Tuzağa düşürüldük"

Beşiktaş Dergisi Ekim sayısında verilen özel kitapçıkta ye alan Cenk Tosun'un sözleri dikkat çekti. Fenerbahçe derbisi ile ilgili sert ifadeler kullanan Milli golcü tuzağa düşürüldüklerini söyledi.



İşte o sözler;

"Bir pozisyonda eğer bana faul yapılmış ancak düdük çalınmamışsa emeğim çalınmış gibi hissediyorum. Ancak bazen sonradan televizyonda kendimi izlediğimde 'Bu ben miyim' diye kendi kendime soruyorum. Sonuçta hakemler de insan, bunu hiçbir zaman aklımdan çıkarmamalıyım. Bir vites düşürmem gerektiğinin farkındayım."



"TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜK"

"Bir de şöyle bir sıkıntım var. Yenildiğimiz maçlardan sonra günlerce uyuyamamak gibi kötü bir huyum var. Fenerbahçe maçında resmen tuzağa düşürüldük. Bunu unutamıyorum. Biz Beşiktaş olarak asla bu tip ayak oyunları ile kazanma yollarına girmeyeceğiz"