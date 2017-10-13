 Cenk Tosun kararsızlığı – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    kararsızlığı

    Cenk Tosun kararsızlığı
    BEŞİKTAŞ'ta skorer forvet 'a gelen transfer teklifleri yöneticilerin ikiye bölünmesine yol açtı. Bazı yöneticiler, "20 milyon euro verilmesi halinde satalım" derken; bazıları ise "Cenk'i şimdi satarsak şampiyonluk yarışında büyük yara alırız" diye karşı çıkıyor.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:01
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