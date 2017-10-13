Cenk Tosun kararsızlığı
BEŞİKTAŞ'ta skorer forvet Cenk Tosun'a gelen transfer teklifleri yöneticilerin ikiye bölünmesine yol açtı. Bazı yöneticiler, "20 milyon euro verilmesi halinde satalım" derken; bazıları ise "Cenk'i şimdi satarsak şampiyonluk yarışında büyük yara alırız" diye karşı çıkıyor.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
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fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
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Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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