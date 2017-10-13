 Beşiktaş'tan Monaco provası – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'tan Monaco provası

    Beşiktaş'tan Monaco provası

    Beşiktaş, salı günü oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Başkent deplasmanında G.Birliği’yle kapışacak. Son 2 lig maçında 5 puan yitiren Kara Kartallar, Monaco maçı öncesi hem üç puan hem de moral peşinde...

    Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında bugün G.Birliği'ne konuk oluyor. Ligdeki son 2 maçında 5 puan yitiren siyah-beyazlı takım, Başkent ekibi karşısında yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Sezona iyi başlayan ve ilk 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, son 2 haftadaki maçlarda ise F.Bahçe'ye 2-1 yenilip, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Son maçlardaki kayıplarıyla 19 puanlı lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, G.Birliği'ni yenerek kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak.

    CEZALI KALMADI
    Beşiktaş, bugünkü maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde Fransa ekibi Monaco ile yapacağı karşılaşmaya moralli çıkmayı amaçlıyor. Siyah-beyazlı ekip, lig mücadelesinin ardından 17 Ekim salı günü Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda kırmızı kartlar nedeniyle Trabzon karşısında görev alamayan Oğuzhan, Atiba ve Quaresma, cezalarını tamamladı. Üç oyuncu, Güneş'in görev vermesi halinde bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek.

    GÜNEŞ KULÜBEDE
    Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, G.Birliği karşısında takımın başında yer alacak. F.Bahçe derbisinde hakem tarafından tribüne gönderilen ve bir maç men cezasını Trabzon karşılaşmasında çeken Güneş, bugün yedek kulübesinde takımını yönlendirecek. Bu arada sakatlığı nedeniyle F.Bahçe ve Trabzon karşılaşmalarında forma giyemeyen Adriano da forma giyebilecek duruma geldi.

    SAAT: 20.00
    STAT: 19 MAYIS
    HAKEM: Halis ÖZKAHYA

    GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Zeki, Politevich, Claro, Uğur, Scekic, Issah, Rantie, Khalili, Serdar, Skuletic.
    BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, , Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'tan Monaco provası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.