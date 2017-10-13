Beşiktaş'tan Monaco provası
Beşiktaş, salı günü oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Başkent deplasmanında G.Birliği’yle kapışacak. Son 2 lig maçında 5 puan yitiren Kara Kartallar, Monaco maçı öncesi hem üç puan hem de moral peşinde...
CEZALI KALMADI
Beşiktaş, bugünkü maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde Fransa ekibi Monaco ile yapacağı karşılaşmaya moralli çıkmayı amaçlıyor. Siyah-beyazlı ekip, lig mücadelesinin ardından 17 Ekim salı günü Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda kırmızı kartlar nedeniyle Trabzon karşısında görev alamayan Oğuzhan, Atiba ve Quaresma, cezalarını tamamladı. Üç oyuncu, Güneş'in görev vermesi halinde bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek.
GÜNEŞ KULÜBEDE
Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, G.Birliği karşısında takımın başında yer alacak. F.Bahçe derbisinde hakem tarafından tribüne gönderilen ve bir maç men cezasını Trabzon karşılaşmasında çeken Güneş, bugün yedek kulübesinde takımını yönlendirecek. Bu arada sakatlığı nedeniyle F.Bahçe ve Trabzon karşılaşmalarında forma giyemeyen Adriano da forma giyebilecek duruma geldi.
SAAT: 20.00
STAT: 19 MAYIS
HAKEM: Halis ÖZKAHYA
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Zeki, Politevich, Claro, Uğur, Scekic, Issah, Rantie, Khalili, Serdar, Skuletic.
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:15
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Talisca ve Volkan Demirel hakkında soruşturma
Toplam 3
Yorum
ne adamsınız ya :D bide 3 puan versinler size işinize gelir dimi :D
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Cenk Tosun: "Tuzağa düşürüldük"
Toplam 58
Yorum
BEN HE HE 20 YILDIR TUZAĞA DÜŞÜYORSUNUZ
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G.Saray'a genç yetenek!
Toplam 18
Yorum
BÖYLE KEKLENECEKSENİZ YAPMAYIN!!! SONRAKİ SATIŞIN YARISI ALTINORDU YA VERİLECEKTİR ! HABER EKSİK YAPILMIŞ BİLEREK Mİ BİLMEYEREK Mİ SİZE KALMIŞ AYRICA YÜZDE 50 NE DEMEK YAAA!
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