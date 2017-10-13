Beşiktaş’ta 2 isim kadroya alınmadı
Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı Gary Medel ve sakatlığı bulunan genç oyuncu Orkan Çınar, Gençlerbirliği maç kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. hafta açılış mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesi iki oyuncuya kadroda yer vermedi. Ümit milli takımdan sakat dönen genç oyuncu Orkan Çınar ve Gary Medel, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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