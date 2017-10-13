Beşiktaş 8 çiziyor!

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında bugün G.Birliği'ne konuk oldu.

Fenerbahçe ve Trabzonspor derbilerinde 5 puan yitirerek Galatasaray'ın gerisine düşen siyah-beyazlı takım, 1 puanla ligin son sırasına demir atan Başkent ekibi karşısında sahadan puansız ayrıldı!

Beşiktaş, 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Vedat Muriqi (16') ve Aleksandar Šcekic (73') kaydetti.

Cenk Tosun'un 86. dakikada penaltıdan attığı gol puan için yeterli olmadı.

Ankara'da gol erken geldi: Muriqi!

Ev sahibi ekip, 16. dakikada Vedat Muriqi'le öne geçti. Ahmet Oğuz'un ceza sahası dışından vurduğu şut, Ahmet İlhan'da kaldı. Savunmadaki boşluğu değerlendiren Ahmet İlhan'ın şutuna Vedat Muriqi son anda dokunarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Maçın kırılma anı! Babel 45'te girdi 48'de atıldı

İkinci yarıya Quaresma Babel hamleleriyle Başlayan Beşiktaş'ta 48. dakikada planlar bozuldu. Siyah-beyazlılarda Ryan Babel, oyuna girdikten 2,5 dakika sonra direkt olarak kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı!

Ahmet Oğuz'un suratına tekme!

Hollandalı oyuncunun ortada kalan topu kontrol etmek için uzattığı ayağı Ahmet Oğuz'un suratına gelince, hakem Halis Özkahya, Babel'e tereddütsüz kırmızı kartını gösterdi.

Scekic fişi çekti!

74. dakikada gelişen kontra atakta Gençlerbirliği'nde Scekic topu ağlara gönderdi ve takımını rahatlatan golü attı. Tokelo Rantie ile Scekic, Pepe ve Tosic'le 2'ye 2 kaldı. Tosic'ten sıyrılan Rantie topu müsait durumdaki arkadaşına bıraktı ve Scekic de müsait durumda skoru 2-0 yaptı.

Caner Erkin'den fantastik vuruş!

Siyah-beyazlılar beraberlik golüne 79. dakikada Caner'le yaklaştı. Hopf kalesini terk ettiği pozisyonda kalenin boş olduğunu gören Caner, sol çaprazdan kaleye vurdu, Gençlerbirliği savunması topu çizgiden çıkardı.

Beşiktaş penaltı kazandı

86. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Quaresma, Zeki Yavru'nun müdahalesiyle yerde kalınca Beşiktaş penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Cenk Tosun farkı 1'e indiren golü attı.



Bu gol Kartal'ı puan için umutlandırsa da kalan dakikalarda başka gol olmadı ve siyah-beyazlılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.