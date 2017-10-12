 Yönetim karar verdi: Atiba’yla yola devam – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Yönetim karar verdi: Atiba’yla yola devam

    Yönetim karar verdi: Atiba’yla yola devam

    BEŞİKTAŞ'ta günün sorusu 8 Şubat'ta 35 yaşına girecek olan Atiba'ya sözleşme teklif edilip edilmeyeceği...

    Teknik direktör Güneş, en az 2 yıl daha futbol oynamayı planlayan Kanadalı oyuncu elde tutmak istiyor. Önümüzdeki 2 yılda tüm maçları 90 dakika oynayamayacak olsa da kadroda tutmanın kendileri için avantaj olduğunu düşünüyor. Orman'ın hedefi ise herkes tarafından çok sevilen Atiba'yı ilerleyen dönemde teknik kadro içinde tutmak. Bu yüzden Atiba'ya sözleşme verilme ihtimali yüksek. Ama daha genç bir ön liberonun da kadroya katılması konuşuluyor.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:13
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