Yeni gözde Kaan Ayhan

Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kaan Ayhan için harekete geçen siyah - beyazlılar, bu futbolcunun menajeri ile bir de görüşme yaptılar. Görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, Kaan Ayhan için Galatasaray'ın da devreye girdiği ileri sürüldü. Milli takımda da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu defansta görev yapıyor. Kaan, sağbek ve stoper oynuyor. Kaan'ın kulübü ile olan sözleşmesi 2018'de sona eriyor. Beşiktaşlı yöneticiler Kaan Ayhan'la anlaşmaya vardıktan sonra kulübüne de bonservisi için teklif yapacaklar.



KAAN AYHAN KiMDiR

DOĞUM TARiHi: 10 KASIM 1994

BOY: 1.85

KiLO: 72

POZiSYON: STOPER / SAĞ BEK

KULÜBÜ: FORTUNA DÜSSELDORF