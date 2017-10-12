 Sorumluluk almayız! – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Sorumluluk almayız!

    Sorumluluk almayız!

    Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile 17 Ekim’de karşılaşacak olan Beşiktaş, Fransız ekibinden sürpriz bir talepte bulundu

    DAHA önce Lyon maçında yaşanan olaylar nedeniyle sıkıntılar yaşayan siyah beyazlılar, Monaco Kulübü'ne yazılı olarak yaptığı talepte, statta tek bir Türk taraftarının bile olmamasını istedi. Böyle bir şeyin yaşanması halinde sorumluluk kabul etmeyeceklerini belirten siyah-beyazlıların bu isteği üzerine harekete geçen Fransız kulübü, satışları durdurduğu gibi kimlik kontrolüyle bilet vermeye başladı. Bununla da yetinmeyen Monaco Kulübü, maç günü ülkeye girmek isteyecek olan Türk pasaportluların girişinin de durdurulmasını isteyecek.

    Beşiktaş, Lyon maçında yaşanan olayların bir benzerini daha yaşaması halinde bir sonraki sezon Avrupa Kupaları'na gidememe tehlikesiyle karşı karşıya.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:14
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