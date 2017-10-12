Sıra imzalara geldi
Brezilya seferinde bir çok oyuncuyu izleyen Başkan Orman, ikinci G. Amerika seferinde imzaları attıracak
Önümüzdeki günlerde Güney Amerika'ya yeniden gidecek olan Başkan Orman, bu futbolcular hakkında olumlu görüşe sahip olması durumunda Güneş'in ihtiyaçları doğrultusunda transferleri gerçekleştirmeye çalışacak.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:57
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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