Sıra imzalara geldi

Brezilya seferinde bir çok oyuncuyu izleyen Başkan Orman, ikinci G. Amerika seferinde imzaları attıracak

YÖNETİCİ Metin Albayrak ile birlikte Brezilya seferi yapan ve 2 maçı canlı izleyen Başkan Fikret Orman, 4 futbolcuyu radarına aldı. 1 stoper, 1 forvet 2 de orta saha olmak üzere toplam 4 futbolcuyla ligili olarak Şenol Güneş ile görüşen Orman, scout ekibine de oyuncuları takip emri verdi. Yaşları 24'ü geçmeyen 4 oyuncuyu deplasman maçlarında da izleyecek olan Orman, saha dışından aile yaşantısına kadar birçok konuda futbolcuları takip edecek.



Önümüzdeki günlerde Güney Amerika'ya yeniden gidecek olan Başkan Orman, bu futbolcular hakkında olumlu görüşe sahip olması durumunda Güneş'in ihtiyaçları doğrultusunda transferleri gerçekleştirmeye çalışacak.