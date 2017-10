Semih Can Sarı(16), önceki hafta Çaykur Rizespor'lu futbolcu Recep Niyaz'ın hastanede kendisini ziyaret etmesi ve formasını hediye etmesiyle sosyal medyada konu olmuştu.Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş 'in, Trabzonspor'da forma giydiği dönemde takım arkadaşı olan İsmail Yılmaz, Semih Can Sarı'yı tedavi gördüğü Rize Onkoloji Hastanesi'nde ziyaret etti.Fanatik Beşiktaş taraftarı olan Semih Can Sarı'ya, siyah-beyazlı takımın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma ve teknik direktör Şenol Güneş 'in imzalarını taşıyan forma hediye etti.Ayrıca teknik direktör Şenol Güneş, Semih Can Sarı ile telefonda görüşerek moralini yüksek tutmasını ve dualarıyla yanında olduklarını ifade etti.