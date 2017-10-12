Şenol Güneş'ten Semih Can'a imzalı forma
Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan ve 7 yıldır kanser hastalığı ile mücadele eden Semih Can Sarı'ya Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Rıcardo Quaresma ve kendi imzasına taşıyan forma gönderdi.
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in, Trabzonspor'da forma giydiği dönemde takım arkadaşı olan İsmail Yılmaz, Semih Can Sarı'yı tedavi gördüğü Rize Onkoloji Hastanesi'nde ziyaret etti.
Fanatik Beşiktaş taraftarı olan Semih Can Sarı'ya, siyah-beyazlı takımın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma ve teknik direktör Şenol Güneş'in imzalarını taşıyan forma hediye etti.
Ayrıca teknik direktör Şenol Güneş, Semih Can Sarı ile telefonda görüşerek moralini yüksek tutmasını ve dualarıyla yanında olduklarını ifade etti.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:48
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GEVŞERSENİZ KAYBEDERSİNİZ!Hsby Aman ha koçlarım gevşemeyin şampiyon olun ondan sonra gevşeyebildiğiniz kaadar gevşeyin :) Maçlarda 1-0 olunca maç bitmesin 2-3-4 hatta 5-6
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