 Şenol Güneş'ten Semih Can'a imzalı forma – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    'ten Semih Can'a imzalı forma

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'ten Semih Can'a imzalı forma

    Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan ve 7 yıldır kanser hastalığı ile mücadele eden Semih Can Sarı'ya Beşiktaş teknik direktörü , Rıcardo Quaresma ve kendi imzasına taşıyan forma gönderdi.

    Semih Can Sarı(16), önceki hafta Çaykur Rizespor'lu futbolcu Recep Niyaz'ın hastanede kendisini ziyaret etmesi ve formasını hediye etmesiyle sosyal medyada konu olmuştu.

    Beşiktaş teknik direktörü 'in, Trabzonspor'da forma giydiği dönemde takım arkadaşı olan İsmail Yılmaz, Semih Can Sarı'yı tedavi gördüğü Rize Onkoloji Hastanesi'nde ziyaret etti.

    Fanatik Beşiktaş taraftarı olan Semih Can Sarı'ya, siyah-beyazlı takımın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma ve teknik direktör 'in imzalarını taşıyan forma hediye etti.

    Ayrıca teknik direktör Şenol Güneş, Semih Can Sarı ile telefonda görüşerek moralini yüksek tutmasını ve dualarıyla yanında olduklarını ifade etti.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:48
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