Ozzie'ye dev teklif!
Arsenal, altyapısından yetiştirip 2012'de Beşiktaş'a gönderdiği Oğuzhan Özyakup için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı. İngiliz devi, Oğuzhan için ocak ayında resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
Beşiktaşlı yıldızların talipleri bitmiyor... İngiliz ekiplerinden Crystal Palace ile Tottenham'ın, Cenk Tosun'u istemesinin ardından bir başka Ada ekibi Arsenal de, Oğuzhan'ı listesine aldı.
Arsenal, 2008 yılında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın altyapısında renklerine bağladığı Oğuzhan'ı 2012'ye kadar bünyesinde tutup, 500 bin euroya Beşiktaş'a göndermişti. Zaman içerisinde Oğuzhan'ı takip eden Arsenal, yıldız oyuncunun hem Beşiktaş'taki performansını hem de milli takımdaki oyununu yakından inceleyerek, başarılı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti.
ÖNCE KONTRATI YENİLENECEK
30 Haziran 2018'de sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan, ocak ayında başka kulüplerle sezon sonunda gitme koşuluyla transfer görüşmesi yapabilir ve ön protokol imzalayabilir. Ancak Beşiktaş'a vefa borcunun olduğunu her fırsatta dile getiren genç yıldız, kulübüne para kazandırmadan gitmek istemiyor. Bu nedenle ocak ayı gelmeden siyah-beyazlı ekiple yeni bir sözleşme imzalayacak olan Ozzie, kontratını uzattıktan sonra yurt dışına gitmek için yönetimden izin isteyecek.
Transfermarkt'ın verilerine göre 12 milyon euro piyasa değeri olan Oğuzhan için Arsenal'in 20 milyon euro öneride bulunacağı İngiliz basını tarafından iddia edildi.
ARSENAL ORTADA SIKINTI YAŞIYOR
İngiliz basınına göre Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, süreki sakatlanan orta saha oyuncuları Ramsey, Wilshere, Cazorla ve Coquelin'den dolayı, bu mevkiye transfer yapmak istiyor.
Wenger'in, Oğuzhan'ı tanıması ve gelişimini yakından takip etmesi, bu transferin önüne açan bir başka etken olarak gösteriliyor. Beşiktaş formasıyla 190 maça çıkan Ozzie, son iki yılda kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:54
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Erdoğan ile Tosic buluştu
Toplam 2
Yorum
07KARTAL TERBİYESİZLEŞME ADAM OL. KOCASI GÖRÜŞÜYORDUR ZATEN.
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Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 21
Yorum
Kapimiz acik degil Ben 40 yillik fenerli birisi olarak Arda karakterinde bir oyuncunun Fenerbahce ye gelmesini istemiyorum.
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Yönetim karar verdi: Atiba’yla yola devam
Toplam 2
Yorum
07KARTAL JÜBİLESİNİ BJK DA YAPMALI VE LİDER KİŞİLİĞİNDEN DOLAYI DA TEKNİK KADROYA MONTE EDİLMELİ. ÇÜNKÜ DÜZGÜN DE BİR İNSAN.
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