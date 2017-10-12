Ozzie'ye dev teklif!

Beşiktaşlı yıldızların talipleri bitmiyor... İngiliz ekiplerinden Crystal Palace ile Tottenham'ın, Cenk Tosun'u istemesinin ardından bir başka Ada ekibi Arsenal de, Oğuzhan'ı listesine aldı.

Arsenal, 2008 yılında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın altyapısında renklerine bağladığı Oğuzhan'ı 2012'ye kadar bünyesinde tutup, 500 bin euroya Beşiktaş'a göndermişti. Zaman içerisinde Oğuzhan'ı takip eden Arsenal, yıldız oyuncunun hem Beşiktaş'taki performansını hem de milli takımdaki oyununu yakından inceleyerek, başarılı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti.

ÖNCE KONTRATI YENİLENECEK

30 Haziran 2018'de sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan, ocak ayında başka kulüplerle sezon sonunda gitme koşuluyla transfer görüşmesi yapabilir ve ön protokol imzalayabilir. Ancak Beşiktaş'a vefa borcunun olduğunu her fırsatta dile getiren genç yıldız, kulübüne para kazandırmadan gitmek istemiyor. Bu nedenle ocak ayı gelmeden siyah-beyazlı ekiple yeni bir sözleşme imzalayacak olan Ozzie, kontratını uzattıktan sonra yurt dışına gitmek için yönetimden izin isteyecek.

Transfermarkt'ın verilerine göre 12 milyon euro piyasa değeri olan Oğuzhan için Arsenal'in 20 milyon euro öneride bulunacağı İngiliz basını tarafından iddia edildi.

ARSENAL ORTADA SIKINTI YAŞIYOR

İngiliz basınına göre Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, süreki sakatlanan orta saha oyuncuları Ramsey, Wilshere, Cazorla ve Coquelin'den dolayı, bu mevkiye transfer yapmak istiyor.

Wenger'in, Oğuzhan'ı tanıması ve gelişimini yakından takip etmesi, bu transferin önüne açan bir başka etken olarak gösteriliyor. Beşiktaş formasıyla 190 maça çıkan Ozzie, son iki yılda kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi.