Oynadıkça güzelleşiyor
Metin Albayrak, “10 kulübün takibinde” dediği Cenk Tosun’a övgü yağdırdı: “O çok özel bir futbolcu, gol attıkça kendini buluyor. Uluslararası maçları çok iyi değerlendirdi. Şu anda Avrupa’nın birçok ünlü kulübü kendisini izliyor. İnşallah bu performansını artırarak yoluna devam edecek”
'HERKESİN GÖZÜ ÜZERİMİZDE'
"Dünya Beşiktaş'ı izliyor, Avrupa'nın önemli kulüpleri de oyuncularımızı takip ediyor" diyen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah Cenk, bu performansını artırarak yoluna devam edecek. Beşiktaş ile başarılara ulaşacak. Takımda sadece Cenk değil, teknik heyetimizin de söylediği gibi bütün oyuncular form tutmaya başladı. Biz 15 Ekim'den sonra iyi bir seviye yakalayacağımızı düşünüyorduk. Ama şu anda baktığımızda takımımız çok iyi bir noktaya geldi."
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:01
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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