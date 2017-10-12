Metin Albayrak, “10 kulübün takibinde” dediği Cenk Tosun’a övgü yağdırdı: “O çok özel bir futbolcu, gol attıkça kendini buluyor. Uluslararası maçları çok iyi değerlendirdi. Şu anda Avrupa’nın birçok ünlü kulübü kendisini izliyor. İnşallah bu performansını artırarak yoluna devam edecek”

Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki başarısını Milli Takım'da da sürdüren Cenk Tosun'un Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde olduğunu söyledi... Cenk'in çok özel bir oyuncu olduğunu belirten Albayrak, "Önünde çok uzun yıllar var. Oynadıkça güzelleşiyor, attıkça kendisini buluyor. Uluslararası maçları çok iyi değerlendirdi. Şu anda 10'a yakın kulübün onun için teması var" ifadelerini kullandı.



'HERKESİN GÖZÜ ÜZERİMİZDE'

"Dünya Beşiktaş'ı izliyor, Avrupa'nın önemli kulüpleri de oyuncularımızı takip ediyor" diyen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah Cenk, bu performansını artırarak yoluna devam edecek. Beşiktaş ile başarılara ulaşacak. Takımda sadece Cenk değil, teknik heyetimizin de söylediği gibi bütün oyuncular form tutmaya başladı. Biz 15 Ekim'den sonra iyi bir seviye yakalayacağımızı düşünüyorduk. Ama şu anda baktığımızda takımımız çok iyi bir noktaya geldi."