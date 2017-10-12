Orkan Çınar'dan kötü haber
Beşiktaş'ta sezon başında Gaziantepspor'dan kadroya dahil edilen Orkan Çınar'ın sağ kalça kasık adalesinde yırtık tespit edildi.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:32
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GEVŞERSENİZ KAYBEDERSİNİZ!Hsby Aman ha koçlarım gevşemeyin şampiyon olun ondan sonra gevşeyebildiğiniz kaadar gevşeyin :) Maçlarda 1-0 olunca maç bitmesin 2-3-4 hatta 5-6
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