 Orkan Çınar'dan kötü haber – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Orkan Çınar'dan kötü haber

    Orkan Çınar'dan kötü haber

    Beşiktaş'ta sezon başında Gaziantepspor'dan kadroya dahil edilen Orkan Çınar'ın sağ kalça kasık adalesinde yırtık tespit edildi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ümit milli takımdan sakat dönen oyuncumuz Orkan Çınar'ın yapılan tetkikleri sonucu sağ kalça kasık adalesinde (Adductor Brevis) yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlamıştır" ifadelerine yer verildi. 21 yaşındaki oyuncu, henüz hiçbir resmi maçta siyah-beyazlı formayı giymedi.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:32
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