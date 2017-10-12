 Oğuzhan’dan Süreyya’ya tam destek – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Oğuzhan’dan Süreyya’ya tam destek

    Oğuzhan’dan Süreyya’ya tam destek

    BEŞİKTAŞ'ın emektar isimlerinden Süreyya Soner için hazırlanan "Güzel Adam Süreyya" belgeselinden bir kesit siyah-beyazlı taraftarlarla paylaşıldı.

    Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup, Süreyya Soner ile ilgili düşüncelerini aktardı. Oğuzhan, Süreyya Soner için; "Beşiktaş'ta Süreyya ağabey gibi biri çalışıyor. Çok saygı duyulacak bir durum. Her şeyimize yetişiyor. İngiltere'de Hollanda'da bu durum biraz daha az. Futbolcular orada çoğu şeyi kendisi yapar. 5 senedir buradayım ve artık benim neyi sevip sevmediğimi Süreyya ağabey herkesten daha iyi biliyor" ifadelerini kullandı.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:07
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