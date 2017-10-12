Monaco rotasyonu
Tecrübeli çalıştırıcı, salı günü deplasmanda oynanacak Devler Ligi maçı nedeniyle, yarın Ankara’daki G.Birliği mücadelesinde rotasyona gidecek
YÜZLER GÜLÜYOR
TECRÜBELİ çalıştırıcı, milli takımlarına giden oyunculardan Cenk, Oğuzhan, Pepe, Quaresma, Babel, Medel gibi isimlerin yorgun olarak dönmeleri nedeniyle, yarınki maçta sahaya süreceği 11'de değişiklikler yapacak. Geçen haftadan bu yana millilerden yoksun çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda Negredo, Lens, Tolgay ve Necip'in ilk 11'de sahada olmaları bekleniyor. Özellikle Negredo ve Lens'in hafta boyunca yapılan idmanlardaki hırslı görüntüsü, teknik heyetin yüzünü güldürüyor.
HEPİNİZE İNANIYORUM
MİLLİ arada takım halinde taktik antrenmanlar yapamayan Şenol Güneş'i mutlu eden bir diğer konu ise, giden oyuncularının herhangi bir sakatlık yaşanmadan dönmeleri oldu. Dün takıma katılan oyuncularıyla görüşen başarılı çalıştırıcı, "Zorlu bir haftaya daha başlıyoruz. Ligde son iki maçta 5 puan yitirdiğimiz için puan kaybına tahammülümüz yok. Devler Ligi'nde de gruptan çıkmak için Monaco'dan iyi bir sonuçla dönmeliyiz. Hepinize sonuna kadar güveniyorum" sözleriyle futbolcularını motive etti.
ŞENOL GÜNEŞ, G.BiRLiĞi MAÇINDA FARKLI BiR 11 SAHAYA SÜRECEK
Cenk, Oğuzhan, Pepe, Quaresma, Babel gibi oyuncuların yorgun dönmesi nedeniyle Negredo, Lens, Tolgay ve Necip'in ilk 11'de olması bekleniyor
Son 6 maçta 1 galibiyet
SİYAH-beyazlılar son yıllarda Başkent deplasmanında galip gelmekte zorlanıyor. Kırmızı-siyahlı rakibiyle 19 Mayıs Stadı'nda oynadığı son 6 lig maçında 2 mağlubiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, 7 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. Kara Kartal, G.Birliği ile oynadığı 113 karşılaşmadan 65 galibiyet, 35 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:59
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
Monaco rotasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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