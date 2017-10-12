Monaco rotasyonu

Tecrübeli çalıştırıcı, salı günü deplasmanda oynanacak Devler Ligi maçı nedeniyle, yarın Ankara’daki G.Birliği mücadelesinde rotasyona gidecek

Beşiktaş'ta gözler yarın oynanacak G.Birliği karşılaşmasında olsa da, akıllar salı günü deplasmandaki Monaco mücadelesinde.. Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile Leipzig'i yenerek 2'e 2 yapan ve 6 puan toplayan siyahbeyazlılar, Monaco maçından da üç puan almanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Şenol Güneş de oyuncularına, "Monaco'yu aklınızdan çıkartın ve sadece G.Birliği karşılaşmasına konsantre olun" dese de, yarın Başkent deplasmanındaki maçta rotasyona gitmeyi planlıyor.



YÜZLER GÜLÜYOR

TECRÜBELİ çalıştırıcı, milli takımlarına giden oyunculardan Cenk, Oğuzhan, Pepe, Quaresma, Babel, Medel gibi isimlerin yorgun olarak dönmeleri nedeniyle, yarınki maçta sahaya süreceği 11'de değişiklikler yapacak. Geçen haftadan bu yana millilerden yoksun çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda Negredo, Lens, Tolgay ve Necip'in ilk 11'de sahada olmaları bekleniyor. Özellikle Negredo ve Lens'in hafta boyunca yapılan idmanlardaki hırslı görüntüsü, teknik heyetin yüzünü güldürüyor.



HEPİNİZE İNANIYORUM

MİLLİ arada takım halinde taktik antrenmanlar yapamayan Şenol Güneş'i mutlu eden bir diğer konu ise, giden oyuncularının herhangi bir sakatlık yaşanmadan dönmeleri oldu. Dün takıma katılan oyuncularıyla görüşen başarılı çalıştırıcı, "Zorlu bir haftaya daha başlıyoruz. Ligde son iki maçta 5 puan yitirdiğimiz için puan kaybına tahammülümüz yok. Devler Ligi'nde de gruptan çıkmak için Monaco'dan iyi bir sonuçla dönmeliyiz. Hepinize sonuna kadar güveniyorum" sözleriyle futbolcularını motive etti.



ŞENOL GÜNEŞ, G.BiRLiĞi MAÇINDA FARKLI BiR 11 SAHAYA SÜRECEK

Cenk, Oğuzhan, Pepe, Quaresma, Babel gibi oyuncuların yorgun dönmesi nedeniyle Negredo, Lens, Tolgay ve Necip'in ilk 11'de olması bekleniyor



Son 6 maçta 1 galibiyet

SİYAH-beyazlılar son yıllarda Başkent deplasmanında galip gelmekte zorlanıyor. Kırmızı-siyahlı rakibiyle 19 Mayıs Stadı'nda oynadığı son 6 lig maçında 2 mağlubiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, 7 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. Kara Kartal, G.Birliği ile oynadığı 113 karşılaşmadan 65 galibiyet, 35 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.